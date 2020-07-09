Обнародована запись разговора Порошенко и Байдена о диверсантах в Крыму

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал очередную часть записей разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и занимавшим на тот момент должность вице-президента США Джо Байденом. Запись опубликована в Telegram-канале издания «Страна.ua».

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В этот раз диалог зашел об украинских диверсантах в августе 2016 года. Из разговора становится ясно, что эта диверсионная операция готовилась, и это фактически признал Порошенко. Байден в свою очередь раскритиковал тогдашнего украинского лидера, отмечая, что это создает риски эскалации конфликта и дает повод для Европы обвинить Киев.

Кроме того, Байден напрямую спросил у Порошенко, знал ли он об этой операции. Пятый президент Украины пытается уйти от ответа, но в конце вице-президент США раздраженно говорит: «Я не хочу, чтоб это когда-либо повторилось». Порошенко гарантирует, что это не повторится.

10 августа 2016 года ФСБ России заявила, что в Крыму раскрыта агентурная сеть украинской военной разведки. В ночь на 7 августа у Армянска была обнаружена группа диверсантов, при задержании которой погиб сотрудник российской спецслужбы. В следующую ночь на территорию полуострова попыталась прорваться вторая группа разведки, в результате погиб российский военнослужащий.

Участников украинских диверсионных групп обвинили в подготовке к терактам на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Задержанные согласились сотрудничать с прокуратурой и признали свою вину.

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