Порошенко жаловался Байдену на Авакова и передавал просьбы Яценюку

Экс-президент Украины Петр Порошенко жаловался бывшему вице-президенту США Джо Байдену на проблемы с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Это следует из новых опубликованных аудиозаписей разговоров Порошенко и Байдена, передает «Страна.ua».

Пленки снова опубликовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач. Одна из записей сделана в октябре 2016 года. На ней человек с голосом, который, предположительно, принадлежит Байдену, сообщает Порошенко, что планирует встречу с бывшим украинским премьером Арсением Яценюком. Американский политик намерен убеждать Яценюка, который к тому времени возглавил партию «Народный фронт», в поддержке минских договоренностей и спрашивает Порошенко, о чем еще сказать ему.

Президент Украины, в частности, отвечает, что у него проблемы с Аваковым (однопартийцем Яценюка), который вел себя агрессивно на встрече с послом Франции. Порошенко считает, что Яценюк «должен что-то сделать». Кроме того, ему нужно, чтобы «Народный фронт» голосовал за бюджет, поддерживал правительственные инициативы и законы для Минска.

Яценюк воглавлял правительство Украины с конца февраля 2014 года до середины апреля 2016-го.

В мае Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко с Байденом. На них Байден предлагал миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность нефтегазовой компании Burisma. Возбуждено дело о госизмене. Порошенко заявил, что за публикацией записей стоит Кремль.

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