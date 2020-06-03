Порошенко вызвали на допрос по делу о переговорах с Байденом

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о прослушке его телефонных переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом в среду, 3 июня, сообщает «Страна.ua».

Допрос назначен на 10 июня. Ранее Порошенко уже вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконной прослушке международных переговоров, но бывший президент проигнорировал повестку.

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В мае депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена 2016 года. На них вице-президент США предлагал украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma. Байден также назвал олигарха Игоря Коломойского занозой в заднице и просил скорее национализировать Приватбанк.

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Также открыто расследование по статье «Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации». Сам Порошенко заявил, что аудиофайлы сфабрикованы, поскольку пятая колонна Кремля «начала масштабную спецоперацию против Украины».

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