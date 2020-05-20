Порошенко обвинили в госизмене

В отношении бывшего президента Украины возбудили уголовное дело о государственной измене. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в генпрокуратуре.

Помимо госизмены, экс-президента подозревают в злоупотреблении властью.

Поводом для дела стала аудиозапись, на которой, как утверждается, бывший вице-президент США Джо Байден предлагал Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Тот расследовал незаконную деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена.

Сам Шокин ранее утверждал, что прекратил расследование под давлением Вашингтона, и обвинял Байдена в покушении на него.

8 апреля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила уголовное дело против Порошенко по подозрению в совершении им противоправных действий при назначении судей Верховного суда.

На данный момент экс-президент Украины является фигурантом более чем 15 уголовных дел. Они возбуждены по фактам госизмены, легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность. По большинству из этих дел Порошенко проходит свидетелем. Ранее в партии Порошенко «Европейская солидарность» рассказали, что ее лидер опасается угрозы уголовного преследования со стороны действующей власти.

В конце марта юрист Андрей Портнов, инициировавший многие уголовные производства против Порошенко, заявил, что действующие власти обещали ему постепенный вывод из всех уголовных производств якобы в обмен на поддержку партии Порошенко при голосовании за открытие рынка земли.

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