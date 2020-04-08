На Украине возбудили уголовное дело против Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила уголовное дело против бывшего президента Петра Порошенко по подозрению в совершении им противоправных действий при назначении судей Верховного суда. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.

Уточняется, что производство начато на основании обращения работников Верховного суда. Они уверяют, что президентские указы о назначении судей не соответствуют нормам Конституции и закону «О судоустройстве и статусе судей». Сотрудники высшего судебного органа считают, что они были незаконно лишены права на труд и его оплату.

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Следствие подозревает Порошенко в злоупотреблении властью, вмешательстве в деятельность судебных органов и невыполнении судебного решения.

7 апреля Венедиктова рассказала, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить Порошенко. Она добавила, что не собирается делать никаких политических заявлений и «хайпов на уголовных процессах».

В конце марта юрист Андрей Портнов, инициировавший многие уголовные производства против Порошенко, заявил, что действующие власти обещали ему постепенный вывод из всех уголовных производств якобы в обмен на поддержку партии Порошенко при голосовании за открытие рынка земли.

Ранее источники в партии «Европейская солидарность» рассказали, что ее лидер опасается угрозы уголовного преследования со стороны действующей власти. На данный момент экс-президент Украины является фигурантом как минимум 15 уголовных дел. Они возбуждены по фактам госизмены, легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность. По большинству из этих дел Порошенко проходит свидетелем.

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