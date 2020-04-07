Генпрокурор Украины рассказала о задаче посадить Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить бывшего главу государства Петра Порошенко. Об этом она рассказала в интервью изданию «Украинская правда».

«Я вам сейчас скажу абсолютно откровенно: задачи никакие не ставились. Фраза, с которой я пошла в Госбюро расследований (с 27 декабря 2019 года по 17 марта 2020 года Венедиктова исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований — прим. «Ленты.ру»), была такая же фраза, с которой я пошла в офис генерального прокурора: "Наведи порядок". Все», — сказала она.

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Венедиктова добавила, что не собирается делать никаких политических заявлений и «хайпов на уголовных процессах». По ее словам, она четко знает свои пределы и коридор, в котором можно работать. «Этот коридор определен законом о прокуратуре, Уголовно-процессуальным и Уголовным кодексом. Все. Больше ничего быть не может», — подчеркнула Венедиктова.

В конце марта юрист Андрей Портнов, инициировавший многие уголовные производства против Порошенко, заявил, что действующие власти обещали ему постепенный вывод из всех уголовных производств якобы в обмен на поддержку партии Порошенко при голосовании за открытие рынка земли.

5 марта Верховная Рада одобрила увольнение с поста генпрокурора Руслана Рябошапки. «За» проголосовали 263 депутата. Выражение вотума недоверия Рябошапке связывают в том числе с неподписанием подозрений в отношении Порошенко.

Ранее источники в партии «Европейская солидарность» рассказали, что ее лидер опасается угрозы уголовного преследования со стороны действующей власти. На данный момент экс-президент Украины является фигурантом как минимум 15 уголовных дел. Они возбуждены по фактам госизмены, легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность. По большинству из этих дел Порошенко проходит свидетелем.

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