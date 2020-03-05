Рада выразила недоверие генпрокурору Украины

Верховная Рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке. Об этом сообщает РБК-Украина.

Принятие этого решения влечет за собой отставку генпрокурора.

В постановлении указано, что существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и как следствие его несоответствии занимаемой должности.

«Нерасследование, торможение расследования наиболее резонансных уголовных производств свидетельствуют о нежелании, невозможности или неспособности генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед прокуратурой», — говорится в постановлении парламента.

Постановление о выражении вотума недоверия генпрокурору внес в парламент депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Кто может занять пост генпрокурора вместо Рябошапки, не уточняется.

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