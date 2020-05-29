Порошенко вопреки угрозе силового привода не пришел на допрос по делу Байдена

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) вопреки угрозе силового привода на следственное мероприятие, сообщает ТАСС.

«Был нарушен порядок вручения повестки, а также нарушены сроки [вызова на допрос после ее вручения]», — пояснил неявку Порошенко его адвокат Игорь Головань. Он подчеркнул, что ГБР нарушило украинское законодательство, тогда как «граждане имеют право не выполнять незаконные требования».

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ГБР вызвало Порошенко для допроса в качестве свидетеля сразу по двум новым уголовным делам — о незаконной прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, а также о контрабанде 43 картин всемирно известных художников, в том числе русских.

На данный момент экс-президент Украины является фигурантом более чем 15 уголовных дел. Они возбуждены по фактам госизмены, легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность. По большинству из этих дел Порошенко проходит свидетелем. Ранее в партии пятого президента Украины «Европейская солидарность» рассказали, что ее лидер опасается угрозы уголовного преследования со стороны действующей власти.

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