Спецназ вручил повестку жене Порошенко

Спецназ Государственного бюро расследований (ГБР) вручил повестку на допрос жене бывшего президента Украины Петра Порошенко Марине. Об этом сообщает «Страна.ua».

Силовики прибыли в музей Ивана Гончара в Киеве, где проходит выставка картин, принадлежащих Порошенко. Сотрудник музея уточнил, что правоохранители покинули здание не став проводить в нем следственных действий.

Ранее Порошенко прогулял допрос ГБР по делу о контрабанде 43 полотен всемирно известных художников. Вместо этого он направился на выставку, откуда запустил стрим с рассказом о расследовании. В нем он рассказал об опубликованном ГБР видео с повесткой на его имя.

Ранее стало известно, что Порошенко стал фигурантом уголовного дела по факту контрабанды из страны десятков полотен, в том числе русских живописцев. Среди предполагаемых имен художников, чьи картины могли быть незаконно вывезены с территории Украины — Иван Айвазовский, Илья Репин, Василий Суриков, Исаак Левитан, Александр Бенуа, Василий Верещагин. Пока экс-президент проходит по делу как свидетель.

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