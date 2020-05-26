Порошенко прогулял допрос и отправился на свою выставку картин

Пятый президент Украины Петр Порошенко прогулял допрос в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу о контрабанде 43 полотен всемирно известных художников. Об этом пишет «Страна.ua».

Вместо этого он отправился в музей Ивана Гончара в Киеве, куда привез свою коллекцию картин. Там Порошенко запустил стрим, связанный с расследованием. На импровизированной выставке он рассказывает об опубликованном ГБР видео с повесткой на его имя.

«Порядок осуществления вызова в уголовном производстве урегулирован статьей 135 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и там о "видосиках" — ни слова. Лицо вызывается к следователю путем вручения повестки», — написал на своей странице в Facebook адвокат Игорь Головань, объясняя, почему экс-президент не явится на следственное мероприятие.

Ранее стало известно, что Порошенко стал фигурантом уголовного дела по факту контрабанды из страны десятков полотен, в том числе русских живописцев. Среди предполагаемых имен художников, чьи картины могли быть незаконно вывезены с территории Украины — Иван Айвазовский, Илья Репин, Василий Суриков, Исаак Левитан, Александр Бенуа, Василий Верещагин. Пока экс-президент проходит по делу как свидетель.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!