Картины Порошенко арестовали

На Украине по решению суда арестовали коллекцию картин бывшего президента Петра Порошенко, которого вызвали на допрос по делу о контрабанде произведений искусства. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) 28 мая пришли в музей Ивана Гончара, где проходит выставка коллекции. В пресс-службе музея рассказали, что силовики представили решение Печерского районного суда об аресте имущества и попросили директора музея написать расписку о получении постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией. Какие именно действия классифицируются как незаконные, следователь не уточнил.

26 мая спецназ ГБР пришел на выставку и вручил повестку жене Порошенко Марине. Ранее самого экс-президента вызывали на допрос по делу о контрабанде из страны 43 картин всемирно известных художников, однако он на него не явился.

Среди предполагаемых живописцев, чьи картины могли быть незаконно вывезены из Украины — Иван Айвазовский, Илья Репин, Василий Суриков, Исаак Левитан, Александр Бенуа, Василий Верещагин.

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