Порошенко вызвали на допрос из-за прослушки его разговора с Байденом

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о прослушке телефона украинского лидера с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

По данным Госбюро, допрос назначен на 29 мая в 12:00 по местному времени. Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту «возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам».

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26 мая Госбюро возбудило уголовное дело по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса Украины («Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации»).

19 мая в отношении бывшего украинского лидера возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал украинскому лидеру миллиард долларов США за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Тот расследовал незаконную деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

Порошенко заявил, что аудиофайлы, которые опубликовал «выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского в Москве», депутат Верховной Рады Андрей Деркач сфабрикованы. Как заявил экс-президент, «сырье» для них могло быть получено в офисе действующего главы государства Владимира Зеленского.

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