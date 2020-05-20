Порошенко обвинил в публикации его разговоров с Байденом «пятую колонну Кремля»

Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил в публикации «сфабрикованных» аудиозаписей его разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом «пятую колонну Кремля». Заявление политика опубликовано на его странице Facebook.

По словам Порошенко, пятая колонна «начала масштабную спецоперацию против Украины» и пытается подорвать двухпартийную поддержку Киева в США. Он назвал Байдена другом и союзником Украины, а действующего американского лидера Дональда Трампа поблагодарил за антироссийские санкции и другие «примеры солидарности».

Порошенко заявил, что аудиофайлы, которые опубликовал «выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве», депутат Верховной Рады Андрей Деркач, сфабрикованы. Но «сырье» для них могло быть получено в офисе действующего президента Владимира Зеленского.

«Главными информационными спонсорами провокации» стали пророссийские каналы и медиа-ресурсы олигарха Игоря Коломойского, уверяет Порошенко. «Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят слишком большого внимания», — отметил он. Однако пресс-конференция Зеленского вызвала подозрение, что к спецоперации против Украины причастен офис главы государства, заявил Порошенко и потребовал от СБУ расследовать произошедшее.

Экс-президент отметил, что за год международное положение Украины значительно ухудшилось, созданная его командой коалиция в поддержку Киева не работает. «Все эти изменения на руку только России. Как и новая атака на стратегическое партнерство между Украиной и США. Надеюсь, что президент поймет эти очевидные вещи», — отметил Порошенко.

Ранее Зеленский, комментируя скандал вокруг «пленок Порошенко», заявил, что это не последний звонок, который увидят украинцы.

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