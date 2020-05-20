Украинские спецслужбы призвали к жесткой реакции на разговор Байдена и Порошенко

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что правоохранительная система и специальные службы Украины должны жестко отреагировать на публикацию аудиозаписи разговора пятого президента страны Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», аудиозапись доступна на YouTube.

Разумков признался, что не успел прослушать запись целиком, и пообещал сделать это ночью. Однако то, что ему стало известно, его изумило. «Те выжимки и та информация, которая у меня есть, ​​поражают, мягко говоря. Сама информация и то, из каких кабинетов она, возможно, появилась», — отметил он.

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По словам спикера, источник слива не столь важен. Он считает, что важнее установить, правда ли то, что обсуждали собеседники на пленках.

«Главным вопросом для меня как для человека, как для гражданина является то, соответствует ли она [аудиозапись] действительности. Если соответствует, то последствия должны быть более чем жесткими, потому что вопросов сегодня больше, чем ответов, по отношению к этим пленкам», — подчеркнул Разумков.

19 мая в отношении Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал президенту Украины миллиард долларов США за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Тот расследовал незаконную деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

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