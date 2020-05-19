Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов

Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Андрей Деркач, который опубликовал аудиозаписи, как он утверждает, разговоров двух политиков. О содержании пленок сообщает «Страна.ua».

«В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100 процентов по тарифам, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75 процентов», — утверждает на записи человек, голосом похожий на Порошенко. Он добавляет, что власти «запустили реформу по ценам на лекарства, сняв все препятствия».

«Я согласен», — отвечает на записи Байден.

Ранее сообщалось, что Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США.

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