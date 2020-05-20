Зеленский назвал последствия публикации переговоров Порошенко с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал новые расследования против своего предшественника Петра Порошенко после публикации его возможных переговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции, трансляция доступна в YouTube.

«Они (команда Порошенко — прим. «Ленты.ру») так управляли страной, что их ждет немало приключений и немало приговоров. Это не последний звонок, который увидят украинцы», — описал он последствия скандала с публикацией переговоров для бывшего президента.

Зеленский добавил, что подобные деяния можно назвать госизменой, но подчеркнул, что квалификация дела лежит в компетенции правоохранительных органов.

Ранее в партии Порошенко «Европейская солидарность» прокомментировали публикацию аудиозаписей, на которых человек, чей голос похож на голос бывшего вице-президента США Джо Байдена, предлагал Порошенко миллиард долларов за отставку Виктора Шокина с поста генпрокурора. Тот занимался расследованием дела против компании Burisma, связанной с Байденом-младшим. Сторонники бывшего президента назвали случившееся «российской провокацией».

19 мая в отношении Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал спецслужбы расследовать и другие высказывания экс-президента, прозвучавшие на аудиозаписях. В частности, известно, что Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов.

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