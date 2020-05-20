Компромат на Порошенко назвали «российской провокацией»

В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) назвали «российской провокацией» аудиозапись разговора предположительно пятого президента Украины с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, которую обнародовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач. Об этом сообщает «5 канал».

Опубликованные фрагменты записи, как утверждают в партии, сфабрикованы, чтобы дискредитировать Украину. В ЕС заявили, что компромат направлен на то, чтобы подорвать двухпартийную поддержку страны со стороны США и искусственно вовлечь украинскую сторону в американскую избирательную кампанию.

19 мая в отношении Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал президенту Украины миллиард долларов США за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Тот расследовал незаконную деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

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