На Украине открыли дело о незаконной прослушке разговоров Порошенко с Байденом

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту прослушивания разговоров пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело открыто по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса Украины («Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации»).

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Производство начато на основании «самостоятельного выявления следователем уголовного преступления». В кратком изложении обстоятельств дела отмечается, что «возможное незаконное использование специальных технических средств получения информации может причинить вред государственным интересам».

19 мая в отношении Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал украинскому лидеру миллиард долларов США за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Тот расследовал незаконную деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

Порошенко заявил, что аудиофайлы, которые опубликовал «выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского в Москве», депутат Верховной Рады Андрей Деркач, сфабрикованы. Как заявил экс-президент, «сырье» для них могло быть получено в офисе действующего главы государства Владимира Зеленского.

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