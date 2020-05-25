Утечку записи разговора Порошенко и Байдена объяснили кознями России

Утечка записи разговора кандидата в президенты США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко — не что иное, как козни России, пытающейся вмешаться в американские выборы. Об этом говорится в опубликованной 23 мая редакционной статье газеты The Washington Post, связанной с Демократической партией США.

По данным издания, украинский парламентарий Андрей Деркач связан с неназванным «шпионским ведомством» России. При этом записи, которые он обнародовал, по словам авторов публикации, не открывают ничего нового и не свидетельствуют о вмешательстве Байдена в расследование деятельности фирмы Burisma. В публикации говорится, что пленки подверглись большой обработке, и тем не менее записи на них все равно не свидетельствуют против бывшего вице-президента США.

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19 мая в отношении Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал президенту Украины миллиард долларов США за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Тот расследовал незаконную деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

Порошенко заявил, что аудиофайлы, которые опубликовал «выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве», депутат Верховной Рады Андрей Деркач, сфабрикованы. Но «сырье» для них могло быть получено в офисе действующего президента Владимира Зеленского.

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