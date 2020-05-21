Источник утечки пленок Байдена нашли в окружении Порошенко

Сотрудник службы безопасности Украины (СБУ) нашел источник утечки переговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в окружении украинского лидера. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сотрудник спецслужбы сообщил изданию, что запись могла вестись по инициативе Порошенко со своими целями. Он уверен, что доступ к записям имело ограниченное число сотрудников охраны экс-президента.

«Просто коррупционный момент я бы тоже не исключал. Если вскоре появятся новые записи других разговоров Порошенко с какими-то другими лицами, то, значит, кто-то просто продал фонотеку», — заявил он.

19 мая в отношении Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал президенту Украины миллиард долларов США за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Тот расследовал незаконную деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

Сам Порошенко заявил, что аудиофайлы, которые опубликовал «выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве», депутат Верховной Рады Андрей Деркач, сфабрикованы. Но «сырье» для них могло быть получено в офисе действующего президента Владимира Зеленского.

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