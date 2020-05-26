Зеленскому пригрозили разрывом отношений между Украиной и США из-за Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский ставит под угрозу отношения с Вашингтоном. Об этом предупредила близкая к Демократической партии США газета The Washington Post.

По утверждению издания, это случится, если украинский лидер даст ход «пленкам Деркача» — скандалу, в котором оказался замешан кандидат на пост президента от демократов Джо Байден. «Господин Зеленский должен опасаться подстрекательства к беспочвенной партизанской кампании против господина Байдена, которое может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США», — пишет газета.

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The Washington Post заявляет, что депутат Верховной рады Андрей Деркач, распространивший аудиозаписи, «связан с российскими спецслужбами». Издание обвинило Москву в том, что «таким образом она пытается распространить дезинформацию и посеять раскол в Соединенных Штатах в преддверии президентских выборов в ноябре».

19 мая в отношении Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал президенту Украины миллиард долларов США за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Тот расследовал незаконную деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

Порошенко заявил, что аудиофайлы, которые опубликовал «выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве», депутат Верховной Рады Андрей Деркач, сфабрикованы. Но «сырье» для них могло быть получено в офисе действующего президента Владимира Зеленского.

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