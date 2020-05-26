На Украине представили план расследования дела о переговорах Байдена и Порошенко

Бывший заместитель главы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов представил план расследования дела о переговорах экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. План опубликован на официальном сайте Портнова.

План предусматривает истребование у офиса президента сведений относительно всех фактов телефонных разговоров Байдена и Порошенко и изучение документов по голосованию об увольнении Виктора Шохина с должности генпрокурора.

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Также Портнов предлагает направить запросы в Вашингтон с целью получить образцы голосов участников переговоров с американской стороны для проведения фоноскопических экспертиз и экспертизы об отсутствии монтажа. Кроме этого, юрист считает необходимым вызвать на допрос экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, бывших премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, народных депутатов и других чиновников.

19 мая в отношении Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал украинскому лидеру миллиард долларов США за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Тот расследовал незаконную деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

Порошенко заявил, что аудиофайлы, которые опубликовал «выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского в Москве», депутат Верховной Рады Андрей Деркач, сфабрикованы. Как заявил экс-президент, «сырье» для них могло быть получено в офисе действующего главы государства Владимира Зеленского.

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