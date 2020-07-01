Программу на украинском ТВ закрыли после сюжета о Порошенко и Байдене

Программу «Доброе утро, страна!» на украинском телеканале «UA: Перший» закрыли после сюжета о телефонном разговоре экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщается на сайте компании «Эра-Медиа», выпускающей программу.

Передача перестанет выходить в эфир с 11 июля. «Главная причина закрытия программы — выход в эфир новости о скандале и фактах международной коррупции, а также государственной измены со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко», — говорится в сообщении.

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Решение о закрытии программы принимала Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). Утверждается, что последней каплей терпения представителей организации стала публикация переговоров Порошенко и Байдена. В «Эра-Медиа» отметили, что среди сотрудников НОТУ есть лица, прямо зависящие от лиц, чья репутация пострадала в результате обнародования этого разговора.

«То есть вместо того, чтобы закрыть коррупционеров, власти решили закрыть медиа, которое об этих коррупционерах рассказывает. Однако "соросятам" из наблюдательного совета НОТУ нужно понять: какой бы неудобной была правда, журналисты ее показывают», — подчеркнули в компании.

Это уже вторая попытка закрыть «Доброе утро, страна!» В 2018 году скандал произошел из-за появления в эфире телепередачи лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Тогда отстоять выход программы журналистам удалось в суде.

В мае депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена. На них бывший вице-президент США, в частности, предлагал миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность нефтегазовой компании Burisma. Возбуждено дело о госизмене и незаконном использовании «специальных технических средств получения информации».

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