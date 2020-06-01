Зеленский высказался о причастности к публикации разговоров Байдена и Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не втягивать страну в президентскую кампанию в США. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Он отрицает причастность к публикации записей разговоров между предыдущим президентом Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

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«Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США как в Конгрессе, так и в сенате. У нас есть поддержка президента [Дональда Трампа]. Эти записи не являются чем-то приоритетным», — высказался Зеленский. Он подчеркнул, что Украина не хочет влиять ни на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию, ни на процесс выборов в какой бы то ни было независимой стране.

Зеленский добавил при этом, что не будет предвосхищать расследование предполагаемого разговора между Порошенко и Байденом. «Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины», — резюмировал украинский лидер.

В мае Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело по факту незаконной прослушки президента Украины. В то же время в отношении Порошенко открыли производство по статье о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал украинскому лидеру миллиард долларов США за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Тот расследовал незаконную деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

Порошенко заявил, что аудиофайлы, которые опубликовал «выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского в Москве», депутат Верховной Рады Андрей Деркач сфабрикованы. Как заявил экс-президент, «сырье» для них могло быть получено в офисе действующего главы государства Владимира Зеленского.

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