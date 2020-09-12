Украинская прокуратура проверит разговор Байдена и Порошенко

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о начале проверки подлинности записи разговора экс-президента страны Петра Порошенко и кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Об этом она рассказала в интервью журналисту Савику Шустеру, опубликованном на его YouTube-канале.

По ее словам, правоохранителям было известно об этих пленках еще до публикации их народным депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачем.

«Экспертизы, которые идентифицируют голоса на данных пленках, также проводятся. Те дела, которые касаются непосредственно нас, мы изучаем, и следствие поставит в этом точку. Ждем результаты исследований. Мы будем реагировать только там, где это предусмотрено законом», — сказала Венедиктова.

Также она подчеркнула, что Украина не вмешивается в дела других государств. «Мы остаемся в сфере уголовной юстиции», — добавила генпрокурор.

В мае в отношении Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Тот расследовал незаконную деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.