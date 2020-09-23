ЦРУ усилило надзор за «русским отделом»

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хэспел усилила надзор за работой аналитического отдела, занимающегося Россией. Издание Politico предполагает, что таким образом Хэспел пытается оградить президента США Дональда Трампа от информации о деятельности Москвы.

Собеседники издания из бывших и нынешних официальных лиц сообщили, что глава ЦРУ стала крайне осторожна в отношении того, какие материалы разведки, связанные с Россией, попадут на стол Трампа. В то же время официальный представитель ведомства Тимоти Барретт отверг эти утверждения, пояснив, что Хэспел лишь усилила контроль за качеством работы «русского отдела».

«Изучение продуктов и процессов разведки — это именно то, что ждут от директора Хэспел, не только потому, что это ее работа, это работа всей ее жизни: поиск источников, проверка информации и проверка предположений — это у нее в крови, — отметил Барретт. — Она справедливо задает неудобные вопросы и добивается проверки и перепроверки разведданных. Любое предположение, что она руководит ведомством, исходя из политических мотивов, ошибочно».

По данным Politico, некоторое время назад руководитель «русского отдела» был переведен на другую должность в ЦРУ. Указывается, что к нему Хэспел испытывала личную неприязнь. Другой сотрудник отдела уволился после того, как глава ведомства обвинила его во лжи. «Она [Хэспел] постоянно называет аналитиков лжецами», — сказал бывший сотрудник управления.

В июле сообщалось, что некая высокопоставленная сотрудница ЦРУ решила не сообщать Трампу о якобы имевшем место сговоре России с боевиками, связанными с запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Утверждалось, что американскому лидеру не доложили о полученных сведениях, так как не были уверены в этой информации. Пентагон впоследствии официально заявил, что не нашел никаких подтверждений данных о сговоре.