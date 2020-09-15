Трамп оценил привлекательность кандидатов в президенты США для России

Президент США Дональд Трамп считает, что для России привлекательнее победа его соперника Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает Sputnik.

«Россия, возможно, хочет, чтобы был избран Байден. Никто, кроме меня, не вел такую политику в отношении России, никто. Это и газопровод, и укрепление вооруженных сил», — оценил Трамп. Он отметил , что США стали крупнейшей в мире страной по энергоресурсам, перестав зависеть от импорта.

Действующий глава Белого дома также сравнил политику в отношении Украины нынешней администрации и времен 44-го президента США Барака Обамы. Так, последний «предоставлял Киеву подушки», а Трамп «дал им противотанковые средства».

Ранее кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден счел своего оппонента Трампа «покорным» в отношениях с российским руководством. «Мы видели сообщения о том, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, поранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял?» — задался вопросом Байден.

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