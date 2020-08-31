Трампа сочли покорным России

Кандидат в президенты от демократической партии США Джо Байден счел своего оппонента и нынешнего главу государства Дональда Трампа в том, что он «покорный» в отношениях с российским руководством. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы видели сообщения о том, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, поранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял?», — заявил Байден. Он добавил, что ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами, и назвал это «не только опасным, но и унизительным».

Байден также обвинил Трампа в том, что тот не обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным тему о том, что военная разведка России якобы предлагала вознаграждение связанным с террористами боевиками за нападения на американских солдат в Афганистане.

Ранее Байден обвинил брифинги разведки для Конгресса в попытке скрыть информацию о своих связях с Россией. По его словам, действующий глава государства надеется, что президент России Владимир Путин поможет ему переизбраться на еще один срок. Байден уверен, что Путин скроет ужасные провалы Трампа по выведению США из многочисленных кризисов.