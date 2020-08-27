Дело о якобы имевшем место сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа и российских властей полностью основано на лжи. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл, передает ТАСС.

По его словам, в связи с занимаемой должностью он имел возможность ознакомиться с материалами дела о предполагаемом сговоре, которое подготовила Демократическая партия США. Он отметил, что от информации, предоставленной демократами, ему просто стало плохо, так она была полностью фальшивой. Гренелл подчеркнул, что администрация бывшего президента Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена заставила замолчать многих представителей спецслужб, которые выступали против, а также наврала судьям, чтобы засекретить все об этом деле.

Ранее бывший юрист Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клинсмит признал себя виновным в фальсификации оснований для расследования предполагаемого сговора президента США Дональда Трампа с Россией. В ходе судебного заседания по делу экс-сотрудник ФБР заявил, что откорректировал электронное письмо, связанное с бывшим помощником президентской кампании Трампа Картером Пейджем. Благодаря этому ФБР в 2016 году получило федеральный ордер, что позволило ведомству начать следить за Пейджем.

В апреле 2019 года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.