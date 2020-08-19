Экс-сотрудник ФБР признался в подделке улик по делу о «сговоре Трампа с Россией»

Бывший юрист Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клинсмит признал себя виновным в фальсификации оснований для расследования «сговора» президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Reuters.

В ходе судебного заседания по делу экс-сотрудник ФБР признался, что откорректировал электронное письмо, связанное с бывшим помощником президентской кампании Трампа Картером Пейджем.

Благодаря этому ФБР в 2016 году получило федеральный ордер, что позволило ведомству начать следить за Пейджем. Как считают в бюро, помощник Трампа якобы стал объектом разработки российских спецслужб.

Клинсмит заявил, что намеренно изменил электронное письмо. По его словам, тогда он верил, что вносимая информация была точной.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что его стране нужно уже сейчас признать попытки манипуляций извне на президентских выборах 2020 года. Прокурор призвал заранее исходить из того, что Россия заинтересована во вмешательстве в выборы.

В апреле 2019 года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.