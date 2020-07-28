Генпрокурор США признал вмешательство России в выборы президента заранее

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что его стране нужно уже сейчас признать попытки манипуляций извне на президентских выборах. Об этом сообщает Associated Press.

Барр отметил, что у него на данный момент нет никаких оснований полагать, что президентские выборы 2020 года будут каким-либо образом сфальсифицированы. Отмечается, что прокурор при этом призвал заранее исходить из того, что Россия заинтересована во вмешательстве в выборы. Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу массового использования на выборах голосования по почте из-за пандемии COVID-19.

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Ранее президент США Дональд Трамп предрек стране уничтожение в случае победы бывшего вице-президента Джо Байдена на выборах в ноябре 2020 года. По его мнению, «радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем».

Текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года был опубликован в апреле 2019 года. Его авторы пришли к выводу, что Москва оказывала влияние на их проведение, хотя и отрицает это, однако сговор американского президента Дональда Трампа с Россией подтвержден не был.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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