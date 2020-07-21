Британия признала вмешательство России в референдум о независимости Шотландии, который проходил в 2014 году. Об этом говорится в опубликованном докладе комитета по разведке парламента.

В тексте упоминаются некие «заслуживающие доверие комментарии» в свободном доступе, на основе которых можно предполагать, что Россия организовала кампанию для влияния на исход упомянутого референдума. Эти действия Москвы также называются первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы. Британцы советуют другим странам усилить давление на Россию из-за ее поведения.

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Ранее представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад. Дипломат назвала документ «русофобией в фейковой огранке». Она подчеркнула, что после публикации доклада сенсации не случилось.

Голосование по вопросу о независимости Шотландии состоялось 18 сентября 2014 года. Порядка 55 процентов участников референдума высказались за сохранение страны в составе Соединенного Королевства.

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