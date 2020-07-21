Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны. В частности, в нем говорится о попытке Москвы повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, который прошел в 2016 году.

В документе утверждается, что Москва действительно пыталась «воздействовать» на результаты голосования, однако следователям не удалось установить степень влияния российской стороны на референдум. Несмотря на это, авторы доклада сочли действия «враждебной страны» безуспешными и бесполезными.

Согласно докладу, одним из способов повлиять на итоги референдума была работа российских СМИ, в частности RT и Sputnik. По мнению авторов документа, они ответственны за распространение дезинформации. В докладе также указано, что правительство Великобритании не занималось вопросом российского вмешательства в достаточной степени.

Британский комитет парламента по разведке год расследовал вмешательство Москвы в разные электоральные кампании. Доклад разделен на девять глав, в частности, некоторые посвящены киберсфере, дезинформации и россиянам в Британии. Так, в тексте говорится об отмывании незаконных средств в Лондоне олигархами и продвижении ими политического влияния Кремля. Документ был готов в марте 2019 года, но правительство несколько раз переносило его публикацию.

Великобритания официально покинула Европейский союз 31 января (1 февраля в 02:00 по московскому времени). До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов ЕС, в том числе о свободном перемещении людей.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016-го, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru