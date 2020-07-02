Британия и Евросоюз прервали очередные переговоры по Brexit

Евросоюз (ЕС) и Великобритания досрочно прекратили очередные переговоры о будущих отношениях после Brexit (выход королевства из Евросоюза) из-за разногласий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в Еврокомиссии.

По его словам, четыре дня очных переговоров, которые стартовали в понедельник, 29 июня, ни к чему не привели, поэтому диалог, намеченный на пятницу, было решено отменить.

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Представитель британского премьер-министра Дэвид Фрост отметил, что это была первая личная встреча после начавшейся в мире пандемии коронавируса и она придала общению «дополнительную глубину и гибкость». При этом он признал, что по ряду вопросов договориться так и не удалось.

Известно, что ЕС и Британия не могут найти компромисс, в частности, в вопросе вылова рыбы. Лондон не хочет обеспечивать доступ для европейских рыбаков в свои рыбопромысловые районы, так как считает, что это несовместимо с будущим статусом Великобритании как независимого государства.

Великобритания официально покинула Европейский союз 31 января (02:00 1 февраля по московскому времени). До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов ЕС, в том числе о свободном перемещении людей.

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