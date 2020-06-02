Великобритании предрекли мощный удар по экономике

Европейский союз и Великобритания должны завершить переговоры по соглашению о формате дальнейших отношений до конца этого года. Если прийти к компромиссу не удастся, то Brexit (выход королевства из Евросоюза) станет серьезным потрясением для британского бизнеса и нанесет мощный удар по экономике, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

По данным крупнейшего банка Германии Deutsche Bank AG, Brexit без сделки приведет к сокращению темпов экономического роста до 1,5 процента в 2021 году. Исследовательская группа The UK in a Changing Europe оценивает падение ВВП на 8 процентов в течение 10 лет в случае установления торговых барьеров и снижения производительности. В финансовой корпорации Citigroup Inc не исключили понижение ключевой ставки ниже нуля (в целях стимулирования экономики Банк Англии уже снизил ее до 0,1 процента).

Несмотря на пандемию COVID-19, Лондон отказался перенести переговоры. По мнению ряда аналитиков, это связано с тем, что издержки при отсутствии соглашения будут менее заметны на фоне ущерба экономике от коронавируса, что сыграет на руку изначальным сторонникам Brexit, в основном из Консервативной партии.

По информации центра исследования торговой политики Великобритании (the UK Trade Policy Observatory), в условиях таможни и визового контроля потребуются новые договоренности в различных областях. Возникает риск масштабных финансовых и транспортных перебоев в отношениях со странами ЕС, которые по-прежнему остаются главными партнерами.

Эксперты также отмечают, что в Брюсселе и Лондоне заинтересованы в благоприятном исходе переговоров и заключении сделки. В противном случае придется взаимодействовать на основании правил Всемирной торговой организации (ВТО), что означает очередные издержки для ряда отраслей.

Из-за пандемии коронавируса и последствий Brexit Великобритании предрекли худший кризис за последние 300 лет. Показатели за март 2020 года свидетельствуют о сокращении ВВП почти на шесть процентов.

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