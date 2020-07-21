Обнаружены свидетельства влияния России на референдум в Шотландии

Москва якобы попыталась оказать влияние на исход референдума 2014 года о независимости Шотландии. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph в преддверии запланированной на 21 июля публикации доклада, подготовленного парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности. К такому выводу авторы документа пришли на основании «комментариев из открытых источников».

Такие действия России называются первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы. По данным издания, российская сторона якобы была заинтересована в независимости Шотландии, чтобы сделать Соединенное Королевство более уязвимым.

В то же время британские депутаты не обнаружили свидетельств того, что Россия не вмешивалась в референдум 2016 года по теме выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Голосование по вопросу о независимости Шотландии состоялось 18 сентября 2014 года. Порядка 55 процентов участников референдума высказались за сохранение страны в составе Соединенного Королевства.

Референдум о Brexit прошел в королевстве 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.