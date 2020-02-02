Лидер крупнейшей европейской партии поддержал желание Шотландии вступить в ЕС

Бывший президент Европейского совета и лидер крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Дональд Туск поддержал вступление Шотландии в Евросоюз. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе», — заявил он.

Однако Туск добавил, что следует «уважать внутренние дебаты в Великобритании», и вмешиваться — не его дело. Туск предупредил, что страна не будет принята в ЕС автоматически. Туск сказал, что чувствует себя «очень по-шотландски, особенно после Brexit».

Ранее сообщалось, что парламент Шотландии отказался спускать вывешенный у здания в Эдинбурге флаг Евросоюза после выхода Великобритании из организации. Его планировалось спустить 31 января — в день официального выхода Великобритании из ЕС. За это проголосовали 54 законодателя, против — 63. Голосованию предшествовали жаркие дебаты. Председатель парламента подчеркнул, что флаги не должны становиться политическим вопросом — они отражают лишь юридический аспект отношений Шотландии с ЕС.

На референдуме в 2016 году против выхода из союза проголосовали более 62 процентов шотландцев, однако всего в Великобритании оказалось больше сторонников Brexit, чем его противников.

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