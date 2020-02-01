Марин Ле Пен объявила о начале крушения ЕС

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала выход Великобритании из ЕС началом крушения Евросоза и формирования независимых европейских государств. Об этом политик объявила в своем Twitter-аккаунте.

«День Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему мы и призываем», — отметила она. По словам Ле Пен, независимости от ЕС хочет и подавляющее большинство европейцев.

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Политик подчеркнула, что Евросоюз останется в истории как «громкий провал». Свое заявление она сделала после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с выходом Британии из ЕС, сообщает Franceinfo.

В телеобращении к французскому народу глава государства назвал произошедшее в ночь на 1 февраля шоком. По его словам, единая Европа нужна «больше, чем когда-либо», чтобы защищать интересы в переговорах с Китаем и США. Макрон также призвал сделать организацию «более суверенной, более демократичной, более близкой к гражданам» европейских стран.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 31 января в 23:00 по Гринвичу (02:00 1 февраля по московскому времени). Brexit — выход Соединенного Королевства из сообщества — произошел в соответствии с подписанными ранее обеими сторонами документами. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период.

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовал всенародный референдум 2016 года, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали сторонники выхода страны из Европейского Союза.

Марин Ле Пен стала руководителем националистической партии после своего отца, Жана-Мари Ле Пена. При ней партия получила значительную популярность, а сама Ле Пен заняла второе место на президентских выборах 2017 года. С того года политик является депутатом Национального собрания Франции и членом комитета по международным делам. Она известна в том числе своей пророссийской позицией.

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