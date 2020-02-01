Празднующие Brexit британцы попали на видео

Жители Великобритании отпраздновали выход страны из Евросоюза на улицах и площадях городов. Видеозаписи появились с социальных сетях.

На кадрах, опубликованных в аккаунте Kanatbek Abdiev в Twitter, видно, как сотни людей с британскими флагами и плакатами на тему Brexit танцуют и играют на музыкальных инструментах.

Еще одно видео появилось в аккаунте OneWorld_UK. «Празднование Brexit на площади Вестминстерского Аббатства, мы поем «Правь, Британия, морями»! Британцы никогда-никогда-никогда не будут рабами!» — говорится в подписи к видео.

Великобритания вышла из Евросоюза в 23:00 пятницы, 31 января, по местному времени (02:00 субботы, 1 февраля, мск). До конца 2020 года будет действовать переходный период, а потому сразу никаких серьезных изменений не будет. Так, продолжит действовать большая часть законов ЕС, в том числе о свободном перемещении людей. Великобритания останется как в таможенном союзе ЕС, так и в едином рынке, однако не будет представлена в европейских институтах. К концу переходного периода стороны должны будут заключить соглашение о свободной торговле.

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