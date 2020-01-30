Шотландия отказалась спускать флаг ЕС

Парламент Шотландии отказался спускать вывешенный у здания в Эдинбурге флаг Евросоюза после выхода Великобритании из состава блока. Об этом сообщает портал Euractiv.

Его планировалось спустить 31 января — в день официального выхода Великобритании из ЕС. За это проголосовали 54 законодателя, против — 63. Голосованию предшествовали жаркие дебаты. Председатель парламента подчеркнул, что флаги не должны становиться политическим вопросом — они отражают лишь юридический аспект отношений Шотландии с ЕС.

На референдуме в 2016 году против выхода из блока проголосовали более 62 процентов шотландцев, однако всего в Великобритании оказалось больше сторонников Brexit, чем его противников.

29 января депутаты Европарламента одобрили соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Финальным шагом станет одобрение Совета ЕС в четверг, 30 января.

Великобритания официально покинет Евросоюз 31 января в 23:00 по Гринвичу (02:00 по московскому времени 1 февраля). После этого до конца 2020 года продлится переходный период.

Изначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложение на тот момент действующего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондону была дана отсрочка до 12 апреля, а затем до 31 октября. Однако затем Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года.

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