Европарламент одобрил соглашение по Brexit

Европарламент (ЕП) одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) на финальном голосовании по документу в Брюсселе в среду, 29 января. Об этом пишет «Интерфакс».

Соглашение поддержал 621 депутат, против высказались 49, воздержались 13. Для ратификации было достаточно получить простое большинство голосов.

Председатель ЕП Давид Сассоли заявил, что британских депутатов будет не хватать в Европарламенте. «Мы все теряем коллег и союзников, с которыми у нас существуют тесные отношения и с которыми мы работали бок о бок все эти годы здесь», — сказал он.

Сассоли отметил, что, несмотря на выход из ЕС, Великобритания останется частью Европы с общими ценностями.

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Ранее британский депутат Европарламента и лидер партии Brexit Нейджил Фарадж заявил, что следующими странами, которые покинут Евросоюз, станут Дания, Польша и Италия. Политик также пообещал продолжить работу по уничтожению ЕС.

Официально Великобритания покинет Евросоюз 31 января в 23:00 по Гринвичу (02:00 по московскому времени 1 февраля), затем до конца 2020 года продлится переходный период.

Изначально выход Великобритании из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложение на тот момент действующего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем. В итоге Лондон получил отсрочку до 12 апреля, затем до 31 октября и в итоге до конца января 2020 года.

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