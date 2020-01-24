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Борис Джонсон подписал Brexit

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Борис Джонсон
Борис Джонсон

Британский премьер-министр Борис Джонсон подписал билль о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны», — написал Джонсон.

Королева Великобритании Елизавета II подписала соглашение 23 января. Brexit запланирован на 31 января в 23:00 по Гринвичу (02:00 по московскому времени 1 февраля). После этого до конца 2020 года продлится переходный период.

Изначально Великобритания должна была осуществить Brexit 29 марта 2019 года, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем. В результате Лондон получил отсрочку до 12 апреля, затем до 31 октября и в итоге до конца января 2020 года. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
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