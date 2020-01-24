Борис Джонсон подписал Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон подписал билль о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны», — написал Джонсон.

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Королева Великобритании Елизавета II подписала соглашение 23 января. Brexit запланирован на 31 января в 23:00 по Гринвичу (02:00 по московскому времени 1 февраля). После этого до конца 2020 года продлится переходный период.

Изначально Великобритания должна была осуществить Brexit 29 марта 2019 года, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем. В результате Лондон получил отсрочку до 12 апреля, затем до 31 октября и в итоге до конца января 2020 года. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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