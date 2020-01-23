Британская королева подписала Brexit

Королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом сообщил лидер палаты общин (нижняя палата британского парламента) Джейкоб Рис-Могг в Twitter.

«Билль о выходе из ЕС получил королевскую санкцию», — говорится в сообщении. Таким образом документ обрел статус закона, отмечает Reuters. Британский премьер-министр Борис Джонсон на днях формально подпишет документ.

Представители Евросоюза планируют подписать соглашение в ближайшие дни, при этом на 29 января намечена его ратификация в Европарламенте. Великобритания и ЕС также должны будут заключить торговое соглашение.

Материалы по теме Жить станет веселее Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?

Brexit запланирован на 31 января в 23:00 по Гринвичу (02:00 по московскому времени 1 февраля). После этого до конца 2020 года продлится переходный период.

22 января сообщалось, что парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза.

Изначально Великобритания должна была осуществить Brexit 29 марта 2019 года, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем. В результате Лондон получил отсрочку до 12 апреля, затем до 31 октября и в итоге до конца января 2020 года. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru