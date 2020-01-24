Евросоюз подписал Brexit

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Об этом Мишель сообщил в Twitter.

«Сегодня я вместе с Урсулой фон дер Ляйен подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Все неизбежно поменяется, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников», — отметил глава Евросовета.

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29 января ожидается ратификация соглашения в Европарламенте. Великобритания и Брюссель также должны будут заключить торговое соглашение.

Brexit запланирован на 31 января в 23:00 по Гринвичу (02:00 по московскому времени 1 февраля). После этого до конца 2020 года продлится переходный период.

23 января билль о Brexit подписала королева Великобритании Елизавета II. До этого британский парламент одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза.

Изначально Великобритания должна была осуществить Brexit 29 марта 2019 года, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем. В результате Лондон получил отсрочку до 12 апреля, затем до 31 октября и в итоге до конца января 2020 года. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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