Партия Brexit продолжит рушить ЕС

Следующими странами, которые покинут Евросоюз, станут Дания, Польша и Италия. Об этом накануне окончательного голосования Европарламента по Brexit заявил британский депутат Европарламента, лидер партии Brexit Нейджил Фарадж, пишет Deutsche Welle.

Политик, агитирующий за выход Великобритании из ЕС с 1992 года, пообещал продолжить работу по уничтожению Евросоюза. «Я хочу, чтобы он был разрушен», — сказал Фарадж.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал билль о выходе страны из состава Евросоюза 24 января. Он отметил, что подпись предвещает новую главу в истории страны.

Ранее Brexit подписали председатель ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Мишель предположил, что все неизбежно поменяется, но дружба сохранится.

Ратификация соглашения в Европарламенте ожидается в среду, 29 января. Великобритания и Брюссель также должны будут заключить торговое соглашение.

Brexit запланирован на 31 января в 23:00 по Гринвичу (02:00 по московскому времени 1 февраля). После этого до конца 2020 года продлится переходный период.

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