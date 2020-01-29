Джонсон рассказал о намерении «уважительно» отпраздновать Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал о намерении уважительно отпраздновать выход Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом пишет Reuters.

Он отметил, что намерен делать то же, что и все остальные — с достоинством проводить выход из ЕС. «Я буду отмечать это событие настолько уважительно, насколько это возможно, учитывая масштабы события», — заявил британский премьер.

Джонсон пообещал помнить о том, что в этом случае нельзя обидеть ни сторонников, ни противников выхода из Евросоюза. Премьер отметил, что Brexit станет великим моментом для Великобритании, а также «моментом надежды и новых возможностей».

29 января депутаты Европарламента одобрили соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Финальным шагом станет одобрение Совета ЕС в четверг, 30 января.

Великобритания официально покинет Евросоюз 31 января в 23:00 по Гринвичу (02:00 по московскому времени 1 февраля). После этого до конца 2020 года продлится переходный период.

Изначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложение на тот момент действующего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондону была дана отсрочка до 12 апреля, а затем до 31 октября. Однако затем Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года.

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