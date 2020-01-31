Взбунтовавшейся против Европы стране предсказали проблемы

Великобритания, взбунтовавшаяся против Европы и готовящаяся выйти из Евросоюза 31 января, в ближайшие годы столкнется с экономическими проблемами. Такое будущее предсказал своей стране Банк Англии. Его сообщение по итогам заседания комитета по монетарной политике опубликовано на сайте регулятора.

В сообщении представлен прогноз относительно роста ВВП Великобритании в ближайшие годы. Согласно ему, в 2020 году рост составит 0,8 процента (по сравнению с 1,3 процента в 2019-м), в 2021-м — 1,5 процента. Все эти показатели ниже ожидавшихся ранее.

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В то же время, инфляция по итогам декабря снизилась до 1,3 процента в годовом выражении. Это ниже целевого значения в два процента, которого стремится придерживаться Банк Англии для обеспечения стабильного роста национальной экономики. В сообщении отмечается, что регулятор в дальнейшем может снижать ключевую ставку, если в этом будет необходимость.

На заседании 30 января ставка была сохранена на уровне 0,75 процента и останется неизменной как минимум до 26 марта, когда состоится следующее заседание профильного комитета.

Опрошенные CNBC экономисты связали понизившиеся ожидания относительно экономического роста Великобритании с предстоящим Brexit, который был окончательно подтвержден лишь несколько дней назад. До этого эксперты допускали возможность сохранения страны в ЕС и в этом случае рассчитывали на более существенный рост ВВП.

31 января состоится выход Великобритании из состава Евросоюза. Соответствующий закон в конце января одобрил парламент и подписала королева Елизавета II.

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