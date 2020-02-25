Россию заподозрили в борьбе против независимости Шотландии

Президент России Владимир Путин будет препятствовать независимости Шотландии после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом пишет The Scottish Sun со ссылкой на эксперта по международной политике Дэвида Кларка, который в 1997-2001 годах был советником бывшего министра иностранных дел Великобритании Робина Кука.

Кларк заподозрил Москву в том, что она будет также стремиться ослабить позиции правящей Шотландской национальной партии (SNP), которая активно выступает за организацию нового референдума о независимости страны.

Лидер SNP Никола Стерджен ясно давала понять, что она стремится укрепить ЕС и НАТО. Таким образом, Кларк считает, что Независимая Шотландия и правящая SNP не в интересах Путина, поскольку это как раз те самые институты, которые Москва хочет ослабить.

В случае обретения независимости Шотландия создаст неясную ситуацию для НАТО и ЕС: неизвестно, как быстро она вернулась бы в состав этих институтов в качестве суверенного государства. Однако при правлении SNP независимая Шотландия войдет в состав этих двух организаций и укрепит их позиции, считает советник бывшего министра иностранных дел Великобритании.

По предположению Кларка, партия Николы Стерджен уже под прицелом Путина. Такое заявление эксперт сделал из-за недавних предполагаемых попыток телеканала RT подорвать позицию официального представителя Шотландской национальной партии Стюарта Макдональда (Stewart McDonald). В последние годы видные шотландские политики, такие как бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, бывший член парламента Великобритании Джордж Гэллоуэй и лидер движения «Солидарность» Томми Шеридан вели программы на RT. В прошлом году Макдональд заявил, что все, кто выступают на RT, «поддерживают сторону угнетателя».

Кларк также напомнил, что в 2014 году у Путина был другой, но предельно понятный стратегический расчет — независимость Шотландии была на руку Москве. Так было, когда в Шотландии проходил референдум о независимости. Однако ситуация после Brexit будет намного более неоднозначной, и Россия будет использовать иные тактики в своей внешней политике, считает бывший советник министра иностранных дел Великобритании.

19 декабря первый министр Шотландии Никола Стерджен потребовала от Лондона предоставить право провести новый референдум о независимости. Она добавила, что с момента референдума 2014 года изменились обстоятельства, подразумевая под этим Brexit. При этом политик отметила, что на данный момент не все сторонники ее партии поддерживают идею о независимости.

Голосование по вопросу о независимости Шотландии состоялось 18 сентября 2014 года. Порядка 55 процентов участников референдума высказались за сохранение страны в составе Соединенного Королевства.

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