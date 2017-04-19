Первый министр Шотландии призвала голосовать за националистов назло Терезе Мэй

Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала жителей региона отдать голоса за шотландских националистов ради нового референдума о независимости. Об этом сообщает Reuters.

«Если Шотландская национальная партия (ШНП) выиграет выборы в Шотландии, а тори их проиграют, то попытка [премьер-министра Великобритании] Терезы Мэй заблокировать право народа Шотландии на выбор его собственного будущего в должное время потерпит крах», — пояснила политик.

Стерджен уточнила, что в этом случае британский премьер не сможет помешать ШНП вынести вопрос о независимости на референдум.

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8 июня в Соединенном Королевстве должны пройти досрочные парламентские выборы.

Ранее парламент Шотландии решил провести второй референдум о независимости от Великобритании. Плебисцит пройдет в 2018 или 2019 году, после того, как будут прояснены условия выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).

В ходе голосования о Brexit в июне 2016 года Англия и Уэльс высказались за выход из Евросоюза, в то время как Шотландия и Северная Ирландия — против. Тем не менее сторонники сецессии набрали 51,9 процента голосов.

В апреле 2015 года Стерджен обещала шотландцам провести повторный референдум о независимости, в случае если Великобритания выйдет из Евросоюза. Первый плебисцит состоялся 18 сентября 2014 года. Тогда около 55 процентов участников голосования высказались за сохранение региона в составе Соединенного Королевства.