Парламент Шотландии одобрил новый референдум о независимости региона

Парламент Шотландии принял решение провести второй референдум о независимости от Великобритании. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает Reuters.

Плебисцит пройдет в 2018 или 2019 году, после того, как будут прояснены условия выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).

Таким образом, законодатели поддержали предложение главы правительства Шотландии Николы Стерджен, выдвинутое 13 марта.

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В ходе прошлогоднего голосования о Brexit, состоявшегося в июне 2016 года, Англия и Уэльс высказались за выход из Евросоюза, в то время как Шотландия и Северная Ирландия — против. Тем не менее, сторонники сецессии набрали 51,9 процента голосов.

В апреле 2015 года Стерджен обещала шотландцам провести повторный референдум о независимости в случае, если Великобритания выйдет из Евросоюза. Первый плебисцит состоялся 18 сентября 2014 года. Тогда порядка 55 процентов участников голосования высказались за сохранение региона в составе Соединенного Королевства.